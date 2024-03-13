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Проблема з блокуванням кордону вирішиться за кілька тижнів, - голова комітету Сейму Польщі

Фото: Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль вважає, що проблема з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українське радіо.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб  могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", - сказав депутат Сейму у відповідь на запитання, коли можна очікувати розблокування кордону.

Він зазначив, що це "непроста справа", але вона буде вирішена, адже в історії Європейського Союзу, за словами депутата, вже були сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в певній країні.

"І ЄС знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятися. Ось і все", - сказав Коваль.

Він також висловив нерозуміння того, чому протести польських фермерів пов'язують з Україною.

"Вони не стосуються в першу чергу України чи будь-яких українських питань. Вони просто про те, що в Європі впали ціни на зерно і фермери вимагають компенсації", - сказав депутат Сейму.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, з кінця минулого року між Польщею та Україною виникло загострення, коли польські фермери та перевізники почали блокувати кордон.

У лютому протести на польсько-українському кордоні посилилися. Пункти пропуску блокують фермери, вони також декілька разів висипали українське зерно.

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що нібито ведуться переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами. Натомість в Україні кажуть, що не ведуть таких переговорів.

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