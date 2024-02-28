Не будет выгодно никому. Украина не обсуждает с Польшей закрытие границ, - Кубраков

Со стороны Украины никто не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

Об этом сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства восстановления.

"Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас стабильно работающая граница - это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружеской Польше и предложили конструктивные решения, а также предприняли шаги навстречу для снятия напряжения. на границе", - заявил Кубраков.

По его словам, сейчас Украина ожидает решения со стороны польского правительства, которые не позволят войти в тупик. Ведь по мнению Кубракова, решение о закрытии границы для товаров – не выгодно никому.

"Подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага", – сказал он.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня днем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Украина с Польшей "ведут переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами".

По его словам, такое решение будет болезненным. Но его готовы принять за согласование с Киевом, чтобы не возникало излишнего напряжения между странами.

Следует отметить, что польские фермеры блокируют границу с Украиной уже несколько недель. Они усложнили движение грузовиков из-за пунктов пропуска, влияющих на экспорт нашей страны.

Фермеры требуют, чтобы польское правительство расширило ограничения на импорт из Украины на ряд товаров. В настоящее время действует запрет только на зерно.

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