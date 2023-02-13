Проблем с работой терминалов Starlink в Украине нет, - Федоров

В Украине не наблюдаются проблем с работой терминалов Starlink. Несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing, но сейчас все работает.

"На прошлой неделе мы получили первые несколько тысяч Starlink от правительства Германии. Всего в рамках этой партии в течение месяца мы получим 10 тысяч терминалов. Наша команда продолжает постоянно вести переговоры с донорами и партнерами по новым партиям Starlink для Украины", - отметил министр.

Федоров, отвечая на вопрос по заявлению SpaceX об ограничении спутниковой связи для использования беспилотников, пояснил, что несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing (технология геозонирования, - ред.). Впрочем, сейчас все работает.

"Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX - это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - сказал министр.