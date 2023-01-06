ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину в ближайшее время прибудет еще 5000 терминалов Starlink, - Федоров

Новина українською →
Украина, Пятница 06 января 2023 18:39
В Украину в ближайшее время прибудет еще 5000 терминалов Starlink, - Федоров Фото: в Украину прибудет 5000 Starlink (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина в скором времени получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink. Из них большинство будет направлено военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину было завезено 25 тысяч терминалов старлинк. Они были направлены военным, медикам, энергетикам, государственным учреждениям.

"К сожалению государство не двигается по Agile, когда быстро может адаптироваться под изменения. Поэтому все старлинки на сегодняшний день мы 25 тысяч где-то получили и получим еще, 4-5 тысяч - все это мы закупили благодаря донорской помощи других государств", - отметил Федоров.

Министр рассказал, что ведет коммуникацию с Илоном Маском. Они работают над тем, чтобы его компания смогла обеспечить необходимое количество старлинков, так как в мире наблюдается их дефицит.

Федоров рассказал, что Минцифра получает "спеццину" на Starlink. Она ниже, чем для частных пользователей. Кроме того, за каждую партию терминалов платится абонплата за 3-6-9 месяцев заранее.

"Бесплатно мы ничего не получаем", – отметил Федоров.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина заключила соглашение и получит около 10 тысяч терминалов Starlink.

Также 3 января Кабинет министров Украины разрешил украинцам на период действия военного положения ввозить беспилотники от доноров без гарантийных писем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Starlink Илон Маск
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет