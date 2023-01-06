В Украину в ближайшее время прибудет еще 5000 терминалов Starlink, - Федоров

Украина в скором времени получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink. Из них большинство будет направлено военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину было завезено 25 тысяч терминалов старлинк. Они были направлены военным, медикам, энергетикам, государственным учреждениям.

"К сожалению государство не двигается по Agile, когда быстро может адаптироваться под изменения. Поэтому все старлинки на сегодняшний день мы 25 тысяч где-то получили и получим еще, 4-5 тысяч - все это мы закупили благодаря донорской помощи других государств", - отметил Федоров.

Министр рассказал, что ведет коммуникацию с Илоном Маском. Они работают над тем, чтобы его компания смогла обеспечить необходимое количество старлинков, так как в мире наблюдается их дефицит.

Федоров рассказал, что Минцифра получает "спеццину" на Starlink. Она ниже, чем для частных пользователей. Кроме того, за каждую партию терминалов платится абонплата за 3-6-9 месяцев заранее.