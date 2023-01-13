Стало известно, сколько терминалов Starlink было передано Украине
Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink. Последнюю партию помогла приобрести Польша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"30 тысяч терминалов Starlink уже в Украине. 24/7 команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще больше терминалов. Международные партнеры помогают в этом. Starlink же стали частью критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света. Последнюю партию – 8 тысяч терминалов – помогла приобрести Польша. Сотни Starlink из этой партии уже работают в "Пунктах несокрушимости" по всей стране, а часть передали энергетикам и медикам.
"Вчера заехал протестовать спутниковый интернет в одном из "Пунктов несокрушимости" от ГСЧС в Ирпене. Спасибо за Starlink премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и госсекретаря по цифровизации Януша Цешинского", - добавил Федоров.
Напомним, что Украина в скором времени получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink. Из них большинство будет направлено военным.
В декабре Украина получила новую партию терминалов спутникового Интернет Starlink. Их передадут для поддержки медицинской и энергетической сферы, а также в "Пункты несокрушимости".
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