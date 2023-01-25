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Германия отправит Украине 10 тысяч терминалов Starlink, - Минцифры

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Киев, Среда 25 января 2023 13:52
Германия отправит Украине 10 тысяч терминалов Starlink, - Минцифры Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит от Германии 10 тысяч терминалов Starlink для спутникового Интернета. Это произойдет уже в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч "Старлинков", которые мы получим в следующем месяце", - написал Федоров.

Отметим, что на середину января текущего года было известно, что Украина получила от партнеров уже 30 тысяч терминалов Starlink , а последнюю партию помогла приобрести Польша.

Также мы писали о том, что Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink и большинство из них будут направлены военным.

Напомним, ранее Starlink объявил о повышении цен на свои услуги для украинцев.

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Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Starlink
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