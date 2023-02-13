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Проблем с работой терминалов Starlink в Украине нет, - Федоров

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 09:59
Проблем с работой терминалов Starlink в Украине нет, - Федоров Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

В Украине не наблюдаются проблем с работой терминалов Starlink. Несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing, но сейчас все работает.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На прошлой неделе мы получили первые несколько тысяч Starlink от правительства Германии. Всего в рамках этой партии в течение месяца мы получим 10 тысяч терминалов. Наша команда продолжает постоянно вести переговоры с донорами и партнерами по новым партиям Starlink для Украины", - отметил министр.

Федоров, отвечая на вопрос по заявлению SpaceX об ограничении спутниковой связи для использования беспилотников, пояснил, что несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing (технология геозонирования, - ред.). Впрочем, сейчас все работает.

"Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX - это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - сказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Германии 10 тысяч терминалов Starlink для спутникового Интернета. Это должно было произойти уже в феврале.

Отметим, что на середину января текущего года было известно, что Украина получила от партнеров уже 30 тысяч терминалов Starlink , а последнюю партию помогла приобрести Польша.

Также мы писали о том, что Украина вскоре получит от партнеров еще около 5000 тысяч терминалов Starlink и большинство из них будут направлены военным.

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Михаил Федоров Starlink
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