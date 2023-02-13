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Проблем з роботою терміналів Starlink в Україні немає, - Федоров

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 09:59
Проблем з роботою терміналів Starlink в Україні немає, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

В Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Кілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing, але нині все працює.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Минулого тижня ми отримали перші кілька тисяч Starlink від уряду Німеччини. Загалом в рамках цієї партії протягом місяця ми отримаємо 10 тисяч терміналів. Наша команда продовжує постійно вести перемовини з донорами та партнерами щодо нових партій Starlink для України", - зазначив міністр.

Федоров, відповідаючи на питання щодо заяви SpaceX про обмеження супутникового зв’язку для використання безпілотників, пояснив, що декілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing (технологія геозонування, - ред.). Втім, зараз все працює.

"Я вважаю, що Ілон Маск є одним з найбільших приватних донорів для України. За нашими оцінками, вклад компанії SpaceX – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Тому сподіваємося, на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink для супутникового Інтернету. Це мало статися вже в лютому.

Зазначимо, що станом на середину січня поточного року було відомо, що Україна отримала від партнерів вже 30 тисяч терміналів Starlink, а останню партію допомогла придбати Польща.

Також ми писали про те, що Україна невдовзі отримає від партнерів ще близько 5000 тисяч терміналів Starlink і більшість з них буде направлено військовим.

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Михайло Федоров Starlink
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