Проблем з роботою терміналів Starlink в Україні немає, - Федоров

В Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів Starlink. Кілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing, але нині все працює.

"Минулого тижня ми отримали перші кілька тисяч Starlink від уряду Німеччини. Загалом в рамках цієї партії протягом місяця ми отримаємо 10 тисяч терміналів. Наша команда продовжує постійно вести перемовини з донорами та партнерами щодо нових партій Starlink для України", - зазначив міністр.

Федоров, відповідаючи на питання щодо заяви SpaceX про обмеження супутникового зв’язку для використання безпілотників, пояснив, що декілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing (технологія геозонування, - ред.). Втім, зараз все працює.

"Я вважаю, що Ілон Маск є одним з найбільших приватних донорів для України. За нашими оцінками, вклад компанії SpaceX – це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Тому сподіваємося, на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - сказав міністр.