Через проблеми з диспетчеризацією в УЗ Україна втрачає гроші, - експерт

Через операційні проблеми в "Укрзалізниці" збільшується термін обороту вагонів, який, у свою чергу, призводить до підвищення тарифів на перевезення. Через це українська продукція стає неконкурентоспроможною на світових ринках, і у результаті вся економіка країни недоотримує прибуток.

"Фактично для "Укрзалізниці" основне джерело доходу - вантажі ГМК. При цьому УЗ у другій половині цього року дуже сильно нас підводить, тому що збільшується собівартість перевезень. На те є дві причини: перша - збільшення обороту вагонів. Один і той же вантаж возиться повільніше, що призводить до зростання собівартості та до зривів поставок. А друге - це істотне, нічим економічно не обґрунтоване підвищення тарифів", - пояснив він.

За його словами, промисловці неодноразово закликали УЗ показати реальну собівартість перевезення вантажів, але компанія так і не показала цих розрахунків. Тому ніхто не розуміє, яка собівартість перевезення руди чи вугілля, а відповідно - наскільки обґрунтовані тарифи, які останніми роками неухильно зростають.

"Саме для наших вантажів тарифи зросли фактично більш ніж у півтора рази. Це призведе до того, що наша галузь втратить конкурентоспроможність на світових ринках, ми продамо менше і перевеземо менше. І в результаті та сама УЗ і вся держава Україна отримає набагато менше. Тут йдеться не про життєздатність галузі, а про життєздатність економіки країни", - підсумував Каленков.

Це вже не вперше, коли УЗ звинувачують у серйозному погіршенні операційних показників. Раніше заступник голови Профспілок працівників вугільної промисловості Андрій Зімін заявив, що через погіршення обороту вагонів в УЗ вугільна галузь зазнає збитків, а продукція псується на складах. А компанія замість того, щоб нарощувати кількість вагонів, пропонує списати старі та ще більше погіршити ситуацію.