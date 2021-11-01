Оновлення вантажних вагонів створить для УЗ додаткові проблеми, - економіст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука в Facebook.

За словами економіста, запропонований Мінінфраструктури наказ щодо списання залізничних вагонів за віком, вигідний олігарху Ігорю Коломойському, заводи якого отримають замовлення на будівництво нових вагонів, які мають замінити списані.

"Наказ Мінінфраструктури про списання вагонів вже готовий, залишилося його підписати. Якщо коротко, то його суть в тому, щоб примусово виводити з експлуатації вантажні вагони, які відпрацювали певний термін, безвідносно до їхнього технічного стану. Відповідно, штучно створений дефіцит має покриватися шляхом закупки нових вагонів", - зазначив Кушнірук.

Він нагадав, що вагонобудування є одним з важливих складових бізнес-імперії Ігоря Коломойського, який спільно з Сергієм Тігіпком контролює "Дніпровагонмаш" та Кременчуцький сталеливарний завод, що спеціалізується на виробництві литих запчастин для вантажних вагонів. Тож передбачені на закупівлю нових вагонів 100 мільярдів гривень можуть суттєво збагатити олігарха. При цьому ледь не половину цих коштів їм буде змушена заплатити банкрутуюча державна "Укрзалізниця".

Економіст також звернув увагу, що негативні наслідки рішення Мінінфраструктури полягатимуть не лише в тому, що УЗ змушена буде інвестувати значні кошти в нові вагони, але й в шаленому дефіциті рухомого складу на ринку перевезень, який виникне після списання майже 50 тис. вагонів, та підвищенні логістичних витрат для бізнесу.

"Якщо вантажні вагони заборонять капітально ремонтувати і одразу почнуть списувати, то без роботи залишаться тисячі робітників вагоноремонтних заводів, що входять до структури "Укрзалізниці". Про втрати комерційних операторів вантажних перевезень та вантажовідправників годі й говорити. Як і про наслідки для українців - додаткові витрати на здорожчення залізничної логістики в будь-якому випадку будуть перекладені на кінцевих споживачів", - пояснив Кушнірук.