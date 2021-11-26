"Артемсіль" поскаржилася до МІУ на УЗ: зривають терміни доставки

Колектив державного соледобувного підприємства "Артемсіль" звернувся до Міністерства інфраструктури України та попрохав вплинути на те, щоб "Укрзалізниця" забезпечила підприємство достатньою кількістю вагонів та встановила нижчі тарифи на перевезення вантажів.

"На сьогоднішній день на ДП "Артемсіль" критична ситуація із забезпеченням рудників вагонами "Укрзалізниці", які мають право транспортувати сіль до країн СНД. Так, у жовтні, при заявці на 202 криті вагони, нам подали лише 74 вагони, або 36% від заявки", - говориться в повідомленні.

При цьому, як наголошує "Артемсіль" у зверненні, вартість тарифів на перевезення постійно зростає. Так, після збільшення коефіцієнтів до збірника тарифів та збільшення ставки плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", вартість перевезень до Польщі збільшилася на 42,3%, до Румунії - 45,4%, до Угорщини - 42,3%, а до Словаччини - 41,7%.

"Тепер же до цих проблем приєдналася і нещодавня заборона на перевезення солі до Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі та країн Балтії у вагонах власності "Укрзалізниці". Тепер у ДП "Артемсіль" немає можливості виконати свої контракти перед клієнтами з цих країн. У свою чергу це може призвести до втрати ринків збуту та накладення штрафних санкцій на підприємство", - вказують на підприємстві.

У компанії зазначають, що через цю ситуацію існує ризик зриву виконання плану виробництва у листопаді та за 2021 рік загалом. Також існує загроза невиконання контрактних зобов'язань, втрати зовнішніх ринків та зменшення прибутковості підприємства.