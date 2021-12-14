Из-за проблем с диспетчеризацией в УЗ Украина теряет деньги, - эксперт

Из-за операционных проблем в "Укрзализныце" увеличивается срок оборота вагонов, который, в свою очередь, приводит к повышению тарифов на перевозку. Из-за этого украинская продукция становится неконкурентоспособной на мировых рынках, и в итоге вся экономика страны недополучает прибыль.

"Фактически для "Укрзализныци" основной источник дохода - грузы ГМК. При этом УЗ во второй половине этого года очень сильно нас подводит, потому что увеличивается себестоимость перевозок. На то есть две причины: первая - увеличение оборота вагонов. Один и тот же груз возится медленнее, что приводит к росту себестоимости и к срывам поставок. А второе - это существенное, ничем экономически не обоснованное повышение тарифов", - пояснил он.

По его словам, промышленники неоднократно призывали УЗ показать реальную себестоимость перевозки грузов, но компания так и не показала эти расчеты. Поэтому никто не понимает, какова себестоимость перевозки руды или угля, а соответственно - насколько обоснованы тарифы, которые в последние годы неуклонно растут.

"Именно для наших грузов тарифы возросли фактически более чем в полтора раза. Это приведет к тому, что наша отрасль потеряет конкурентоспособность на мировых рынках, мы продадим меньше и перевезем меньше. И в итоге та же УЗ и все государство Украина получит намного меньше. Тут речь идет не о жизнеспособности отрасли, а о жизнеспособности экономики страны", - подытожил Каленков.

Это уже не первый раз, когда УЗ обвиняют в серьезном ухудшении операционных показателей. Ранее зампредседателя Профсоюзов работников угольной промышленности Андрей Зимин заявил, что из-за ухудшения оборота вагонов в УЗ угольная отрасль несет убытки, а продукция портится на складах. А компания вместо того, чтобы наращивать количество вагонов, предлагает списать старые и еще больше усугубить ситуацию.