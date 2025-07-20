ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ярослав - древнее имя с языческими корнями: значение, день ангела и выдающиеся украинцы

Воскресенье 20 июля 2025 08:00
UA EN RU
Ярослав - древнее имя с языческими корнями: значение, день ангела и выдающиеся украинцы Откуда происходит имя Ярослав, когда день ангела (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Имя Ярослав имеет глубокие корни в дохристианской истории и до сих пор остается популярным среди украинцев. Его носят как исторические фигуры, так и современные деятели культуры, науки и политики. Но что на самом деле означает это имя и какую силу оно несет?

Какое значение имеет это имя, когда Ярослав празднует День ангела и кто из украинцев его прославил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

Что означает имя Ярослав и откуда оно происходит

Имя Ярослав имеет древнеславянское происхождение. Оно состоит из двух основ: "яро" (могучий, горячий, огненный) и "слав" (слава, славный). В переводе оно означает - "ярый в славе" или же "славный в силе".

По одной из версий, имя могло попасть к славянам из нормандского языка, впрочем, более распространенной является теория о языческих корнях. Древние славяне почитали бога плодородия Ярилу - отсюда и форма "Ярослав".

Это имя используют в нескольких странах - в частности, в Украине, Чехии, Польше и Словакии.

Когда Ярослав празднует День ангела

Несмотря на языческие корни, Ярослав входит в список христианских имен. Именины Ярослава отмечают трижды в год:

  • 5 марта
  • 3 июня
  • 8 декабря

Ярославы отличаются аналитическим складом ума, внутренней выдержкой и склонностью к лидерству. Это часто люди с собственным мнением, которые не боятся плыть против течения. В то же время они могут быть эмоциональными, но умеют держать себя в руках.

Известные украинцы с именем Ярослав

Самый известный носитель имени - Ярослав Мудрый, великий киевский князь. Он развил образование, дипломатию, укрепил власть Киевской Руси и сумел остановить набеги печенегов.

Благодаря брачным союзам его детей с европейскими монархами, Ярослава Мудрого называют "тестем Европы". Он изображен на банкноте номиналом 2 гривны.

Среди известных украинских деятелей также:

Ярослав Стецько - политик, соратник Бандеры, автор Акта восстановления Украинского государства 1941 года

Ярослав Грицак - историк и публицист, профессор УКУ, автор многочисленных книг и публикаций об Украине

Ярослав Карпук (YAKTAK) - популярный молодой певец, ставший известным во время полномасштабного вторжения. Исполнял хиты вместе с Jerry Heil и KOLA.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Имена История Украины Традиции
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе