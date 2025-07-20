Ярослав - древнее имя с языческими корнями: значение, день ангела и выдающиеся украинцы
Имя Ярослав имеет глубокие корни в дохристианской истории и до сих пор остается популярным среди украинцев. Его носят как исторические фигуры, так и современные деятели культуры, науки и политики. Но что на самом деле означает это имя и какую силу оно несет?
Какое значение имеет это имя, когда Ярослав празднует День ангела и кто из украинцев его прославил, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.
Что означает имя Ярослав и откуда оно происходит
Имя Ярослав имеет древнеславянское происхождение. Оно состоит из двух основ: "яро" (могучий, горячий, огненный) и "слав" (слава, славный). В переводе оно означает - "ярый в славе" или же "славный в силе".
По одной из версий, имя могло попасть к славянам из нормандского языка, впрочем, более распространенной является теория о языческих корнях. Древние славяне почитали бога плодородия Ярилу - отсюда и форма "Ярослав".
Это имя используют в нескольких странах - в частности, в Украине, Чехии, Польше и Словакии.
Когда Ярослав празднует День ангела
Несмотря на языческие корни, Ярослав входит в список христианских имен. Именины Ярослава отмечают трижды в год:
- 5 марта
- 3 июня
- 8 декабря
Ярославы отличаются аналитическим складом ума, внутренней выдержкой и склонностью к лидерству. Это часто люди с собственным мнением, которые не боятся плыть против течения. В то же время они могут быть эмоциональными, но умеют держать себя в руках.
Известные украинцы с именем Ярослав
Самый известный носитель имени - Ярослав Мудрый, великий киевский князь. Он развил образование, дипломатию, укрепил власть Киевской Руси и сумел остановить набеги печенегов.
Благодаря брачным союзам его детей с европейскими монархами, Ярослава Мудрого называют "тестем Европы". Он изображен на банкноте номиналом 2 гривны.
Среди известных украинских деятелей также:
Ярослав Стецько - политик, соратник Бандеры, автор Акта восстановления Украинского государства 1941 года
Ярослав Грицак - историк и публицист, профессор УКУ, автор многочисленных книг и публикаций об Украине
Ярослав Карпук (YAKTAK) - популярный молодой певец, ставший известным во время полномасштабного вторжения. Исполнял хиты вместе с Jerry Heil и KOLA.
Вас также может заинтересовать:
- Какие фамилии указывают на то, что ваши предки участвовали в строительстве
- Фамилии, которые указывают на то, что в вашем роду были талантливые люди
- Какие женские имена могут приносить счастье и удачу