Эти украинские фамилии свидетельствуют, что ваши предки задавали моду: а ваша связана со стилем?

Ваша фамилия может рассказать больше, чем кажется. Украинские ученые назвали родовые имена, возникшие благодаря любви предков к моде. Некоторые из них появились из-за необычных шапок, широкого пояса или особенностей одежды.

Какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели вкус и стиль, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на труд "Украинские имена и фамилии" украинского языковеда Ларисы Масенко.

Какие фамилии давали людям моды

В древности людей часто узнавали по прозвищам, которые отражали особенности их наряда или стиля. Такие фамилии сохранились до наших дней и могут указывать на модные предпочтения предков.

Ниже приведены примеры таких "модных" фамилий:

Белоштан - вероятно, происходит от белого наряда или светлой ткани, которую носил предок.

Довгопол - намек на любовь к длинным штанам или свитам.

Безпояско - свидетельство того, что предок отказывался носить пояс, который был почти обязательным.

Рябошапка - носитель этого имени, вероятно, носил шапку с цветным узором.

Кривошапка - шапка на голове сидела как-то нестандартно, что и стало поводом для прозвища.

Широкопояс - предок любил массивные или необычно широкие пояса.

Сіроштан - мог носить одежду из серой ткани, что и запечатлелось в фамилии.

Эти фамилии - не просто слова. Они хранят культурный код поколений и показывают, что даже мода могла определить историю рода.

Если вы узнали в этом списке свою фамилию - вполне возможно, что ваши предки были настоящими трендсеттерами!