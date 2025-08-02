Эти украинские фамилии свидетельствуют, что ваши предки задавали моду: а ваша связана со стилем?
Ваша фамилия может рассказать больше, чем кажется. Украинские ученые назвали родовые имена, возникшие благодаря любви предков к моде. Некоторые из них появились из-за необычных шапок, широкого пояса или особенностей одежды.
Какие фамилии указывают на то, что ваши предки имели вкус и стиль, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на труд "Украинские имена и фамилии" украинского языковеда Ларисы Масенко.
Какие фамилии давали людям моды
В древности людей часто узнавали по прозвищам, которые отражали особенности их наряда или стиля. Такие фамилии сохранились до наших дней и могут указывать на модные предпочтения предков.
Ниже приведены примеры таких "модных" фамилий:
Белоштан - вероятно, происходит от белого наряда или светлой ткани, которую носил предок.
Довгопол - намек на любовь к длинным штанам или свитам.
Безпояско - свидетельство того, что предок отказывался носить пояс, который был почти обязательным.
Рябошапка - носитель этого имени, вероятно, носил шапку с цветным узором.
Кривошапка - шапка на голове сидела как-то нестандартно, что и стало поводом для прозвища.
Широкопояс - предок любил массивные или необычно широкие пояса.
Сіроштан - мог носить одежду из серой ткани, что и запечатлелось в фамилии.
Эти фамилии - не просто слова. Они хранят культурный код поколений и показывают, что даже мода могла определить историю рода.
Если вы узнали в этом списке свою фамилию - вполне возможно, что ваши предки были настоящими трендсеттерами!