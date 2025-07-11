Приостановка помощи Украине: сторонники Трампа в Сенате хотят расследования действий Хегсета

Сторонники президента США Дональда Трампа в Сенате требуют расследовать действия министра обороны Пита Хегсета, который приостановил военную помощь американским союзникам, в первую очередь - Украине. По их данным, Хегсет сделал это без одобрения президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Источники издания в Республиканской партии сообщили, что сенаторы требуют тщательного расследования действий Хегсета. Некоторые считают, что ситуация могла быть результатом "недоразумения" между министром и президентом. Мол, Хегсет принял решение приостановить помощь, поскольку не понимал, что Трамп будет делать с этим оружием.
Однако другие сенаторы склоняются к мысли, что Хегсет и его чиновники действовали так, чтобы умышленно обойти президента как главнокомандующего Армии США. Именно поэтому они настаивают на расследовании.
"Это серьезная проблема, которую необходимо будет решить", - сказал изданию один из источников.
Прекращение помощи Украине один из помощников сенатора-республиканца назвал "явно неудачным решением по многим параметрам". Другой источник добавил, что вся ситуация показала огромные проблемы с координацией между ветвями власти в США.
"Это проблема. Услышать, что, возможно, были и другие приостановки помощи, или что это приостановка длилась дольше, чем кто-либо из нас знает, для меня это тревожно. Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, а об Украине", - сказал собеседник.
К тому же инцидент нанес серьезный репутационный ущерб Трампу и Соединенным Штатам. Один из сенаторских помощников заверил издание, что Трамп точно не принимал решения о приостановлении помощи Киеву.
Вряд ли президент стал бы рисковать появлением волны негатива в его адрес в СМИ на фоне прекращения поставок. Особенно после успешного для него саммита НАТО в Гааге, который Трамп собирался представить, как свою победу, добавил источник.
Согласно сообщениям западных СМИ, на прошлой неделе США временно приостановили поставки некоторых видов вооружения в Украину. В Белом доме объяснили, что это решение связано с проверкой запасов на американских складах.
После телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 3 июля, а также из-за интенсивных российских обстрелов, Трамп заявил о решении возобновить помощь Украине. Президент США отметил, что Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей.
Кроме того, он заявил, что не думал над тем, кто решил прекратить передачу оружия Украине. Но по данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял Пит Хегсет. Причем он якобы не проинформировал об этом ни Трампа, ни Конгресс.
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