Призупинка допомоги Україні: прихильники Трампа в Сенаті хочуть розслідування дій Гегсета

Джерела видання у Республіканській партії повідомили, що сенатори вимагають ретельного розслідування дій Гегсета. Дехто вважає, що ситуація могла бути результатом "непорозуміння" між міністром та президентом. Мовляв, Гегсет прийняв рішення призупинити допомогу, оскільки не розумів, що Трамп буде робити з цією зброєю.

Проте інші сенатори схиляються до думки, що Гегсет та його чиновники діяли так, щоб навмисне обійти президента як головнокомандувача Армії США. Саме тому вони наполягають на розслідуванні.

"Це серйозна проблема, яку необхідно буде вирішити", - сказало виданню одне з джерел.

Припинення допомоги Україні один із помічників сенатора-республіканця назвав "явно невдалим рішенням за багатьма параметрами". Інше джерело додало, що уся ситуація показала величезні проблеми із координацією між гілками влади в США.

"Це проблема. Почути, що, можливо, були й інші призупинення допомоги, або що це призупинення тривало довше, ніж будь-хто з нас знає, для мене це тривожно. Йдеться не про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, а про Україну", - сказав співрозмовник.

До того ж інцидент завдав серйозної репутаційної шкоди Трампу та Сполученим Штатам. Один із сенаторських помічників запевнив видання, що Трамп точно не приймав рішення щодо призупинення допомоги Києву.

Навряд чи президент став би ризикувати появою хвилі негативу на його адресу в ЗМІ на тлі припинення постачань. Особливо після успішного для нього саміту НАТО в Гаазі, який Трамп збирався представити, як свою перемогу, додало джерело.