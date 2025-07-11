Приостановка помощи Украине: сторонники Трампа в Сенате хотят расследования действий Хегсета

Сторонники президента США Дональда Трампа в Сенате требуют расследовать действия министра обороны Пита Хегсета, который приостановил военную помощь американским союзникам, в первую очередь - Украине. По их данным, Хегсет сделал это без одобрения президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Источники издания в Республиканской партии сообщили, что сенаторы требуют тщательного расследования действий Хегсета. Некоторые считают, что ситуация могла быть результатом "недоразумения" между министром и президентом. Мол, Хегсет принял решение приостановить помощь, поскольку не понимал, что Трамп будет делать с этим оружием.

Однако другие сенаторы склоняются к мысли, что Хегсет и его чиновники действовали так, чтобы умышленно обойти президента как главнокомандующего Армии США. Именно поэтому они настаивают на расследовании.

"Это серьезная проблема, которую необходимо будет решить", - сказал изданию один из источников.

Прекращение помощи Украине один из помощников сенатора-республиканца назвал "явно неудачным решением по многим параметрам". Другой источник добавил, что вся ситуация показала огромные проблемы с координацией между ветвями власти в США.

"Это проблема. Услышать, что, возможно, были и другие приостановки помощи, или что это приостановка длилась дольше, чем кто-либо из нас знает, для меня это тревожно. Речь идет не о продаже стрелкового оружия какой-то африканской стране, а об Украине", - сказал собеседник.

К тому же инцидент нанес серьезный репутационный ущерб Трампу и Соединенным Штатам. Один из сенаторских помощников заверил издание, что Трамп точно не принимал решения о приостановлении помощи Киеву.

Вряд ли президент стал бы рисковать появлением волны негатива в его адрес в СМИ на фоне прекращения поставок. Особенно после успешного для него саммита НАТО в Гааге, который Трамп собирался представить, как свою победу, добавил источник.