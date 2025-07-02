Перекрыта трасса, повсюду дым, есть погибшие: что происходит на месте взрыва вблизи Житомира

Вечером среды, 2 июля, недалеко от Житомира произошел мощный взрыв. На месте работают спасатели и полиция. Трасса Киев-Чоп - перекрыта.

РБК-Украина рассказывает, что известно о взрыве, который произошел на трассе вблизи Житомира.

Главное:

взрыв произошел около 18:00 в пределах села Березина;

трасса Киев-Житомир перекрыта;

известно о двух погибших, данные уточняются;

спасатели и полиция работают на месте происшествия.

Что взорвалось

По данным городского совета Житомира, взрыв произошел на автозаправке, которая находится на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой.

Однако Глыбочицкий сельский голова Сергей Сокальский, в комментарии "Суспільному", заявил, что взрыв произошел на производственном складе одного из промышленных предприятий.

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электросетей. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал он.

По данным РБК-Украина, в районе места взрыва вблизи Житомира повреждены дома, устанавливается число пострадавших. Также в Национальной полиции подтвердили, что сейчас устанавливается причина взрыва и число пострадавших.

Житомирский областной центр контроля и профилактики болезней обратился к жителям Житомирской общины и области и рекомендовал придерживаться определенных правил.

Советуют:

закрыть окна;

минимизировать пребывание на улице;

пить больше воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Жертвы и пострадавшие

Начальник областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате взрыва уже известно о двух погибших и более 15 пострадавших. Данные еще уточняются.

Жителей села Березино, которые нуждаются в помощи, из-за разрушения жилья, просят обращаться к контактным лицам Житомирской областной военной администрации:

Грищук Елена Анатольевна - 0 (67) 784 54 51;

Халимовская Екатерина - 0 (98) 608 02 45.

Где произошел взрыв

Сначала в сети сообщалось о том, что взрыв произошел на одной из автозаправочных станций, которая находится вдоль трассы Киев-Житомир.

Однако в полиции уточнили, что происшествие произошло вблизи села Березина Глыбочицкой общины.



Что происходит на трассе

На опубликованных фото и видео с места происшествия видны значительные повреждения автомобилей и домов, которые расположены рядом. В частности, в некоторых домах повреждены крыши и стены. Также видны повреждения не нескольких соседних АЗС.

На некоторых видео видно полностью выгоревшие авто.

Движение по трассе остановлено. Пользователи соцсетей пишут, что на месте происшествия привлечено более 20 карет скорой помощи. Однако по состоянию на 20:00 о пострадавших или погибших не сообщалось.

В полиции сообщили о том, что из-за взрыва перекрыто движение по трассе Киев-Чоп. Трасса перекрыта в оба направления вблизи села Березина.

В направлении Ровно:

осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов

В направлении Киева: