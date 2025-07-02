Келлог опроверг якобы обещание Лукашенко ограничить удары Украины по РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы спецпредставитель президента США Кит Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ". Последний опроверг это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в X (Twitter).

Что сказал Лукашенко

Вчера, 1 июля, российские и белорусские государственные СМИ распространили заявление Лукашенко о том, что он передал Келлогу позицию российского диктатора Владимира Путина по возможному перемирию.

Лукашенко заявил, что Москва якобы "не против" прекращения огня, но не хочет, чтобы по территории РФ били "американские, английские, французские" ракеты.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, Путин требует, чтобы Запад передал президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот "не нанес по России ударов". Тогда, как утверждает Лукашенко, Россия якобы согласится на перемирие.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - заявил Лукашенко.

Реакция Келлога

Спецпредставитель президента США Кит Келлог опроверг заявление Лукашенко о якобы ограничении ударов Украины по России. Он подчеркнул, что цитата была вырвана из контекста.

По словам Келлога, они с Лукашенко обсуждали полное и безусловное прекращение огня между РФ и Украиной.

"Любое ограничение поведения Киева было обусловлено взаимными действиями Москвы. Я ни одного момента не делал комментариев, связанных с продолжением Украиной войны вне полного прекращения огня", - написал Келлог в X (Twitter).