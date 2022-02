Визнання" ДНР " і "ЛНР": Радбез ООН збереться о 4:00

Як повідомляє Reuters з посиланням на російського дипломата, Рада безпеки ООН має провести публічне засідання по Україні протягом декількох годин. Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.

Представництво Ірландії в ООН підтвердило, що засідання відбудеться о 4:00 за київським часом.

Tonight #SecurityCouncil convenes for an emergency meeting on #Ukraine - live streamed via @UNWebTV at 9 p.m.



This follows the decision by Russia to recognise the non-government controlled areas of the Donetsk & Luhansk oblasts. Minister @simoncoveney's statement #IrelandUNSC https://t.co/uV9ZYdOOB7