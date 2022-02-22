Визнання" ДНР " і "ЛНР": Радбез ООН збереться о 4:00

Рада безпеки ООН збереться для обговорення російського визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" рано вранці. Засідання очікується о 4:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє Reuters з посиланням на російського дипломата, Рада безпеки ООН має провести публічне засідання по Україні протягом декількох годин. Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.

Представництво Ірландії в ООН підтвердило, що засідання відбудеться о 4:00 за київським часом.