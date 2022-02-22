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Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН, - Кулеба

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 01:00
Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації.", - написав міністр закордонних справ України.

Він уточнив, що відповідне звернення нашої держави вже передано в Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону "кордонів" так званих "ДНР" та "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

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