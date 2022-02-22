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Признание "ДНР" и "ЛНР": Совбез ООН соберется в 4:00

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Нью-Йорк, Вторник 22 февраля 2022 01:54
Признание "ДНР" и "ЛНР": Совбез ООН соберется в 4:00 Фото: Совбез ООН обсудит российское признание "ЛДНР" (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артем Горовенко

Совет безопасности ООН соберется для обсуждения российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" рано утром. Заседание ожидается в 4:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Reuters со ссылкой на российского дипломата, Совет безопасности ООН должен провести публичное заседание по Украине в течение нескольких часов. Отметим, именно Россия на сегодня председательствует в Совбезе.

Напомним, после решения президента России Владимира Путина признать так называемые "ЛДНР" украинская сторона потребовала созвать заседание Совбеза ООН.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение Путина нарушением территориальной целостности Украины и призвал к мирному урегулированию конфликта.

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