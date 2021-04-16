Ознак підготовки до наступу Росії немає, вона зараз демонструє силу, - штаб ООС

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що стягування російських військ до українського кордону є демонстрацією сили з боку Москви. Наразі українські військові не бачать ознак підготовки Росії до наступу.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як пояснив Наєв, для того, щоб розпочати наступ, Росія має спочатку створити біля українського кордону ударні групи. Зараз таких груп поблизу території України немає.

"Для (наступу - ред.) біля державного кордону мають бути створені ударні групи, тобто війська мають бути вишикувані у бойовий порядок і приготуватися до наступу. Зараз таких ознак немає, ударні групи не створені, всі підрозділи у базових таборах та на полігонах здійснюють заходи підготовки, які називаються - демонстрація сили", - зазначив він.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Росія стягує до українського кордону війська. Це розпочалося паралельно з загостренням ситуації на Донбасі. Водночас в розвідці попереджали, що Росія може піти у наступ, щоб просунутися вглиб території України.

За останніми даними Міноборони України, поблизу східного українського кордону вже перебувають понад 100 тисяч російських військ.

В українському Міноборони також не виключають, що Росія може напасти з боку Криму, щоб вирішити питання з водопостачанням.

Сьогодні у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорюють можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто має нести відповідальність за подолання пандемії коронавірусу: президент, уряд чи місцева влада. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що у промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребрениця, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребрениця" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



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