ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дві війни. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 12:40

- Результати ексклюзивного опитування «Свободи слова Савіка Шустера»: хто в Україні має нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?

- Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?

- Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;

Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Кіра Рудик, голова партії «Голос»;

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Ірина Верещук, народний депутат, «Слуга Народу», член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем'єр-міністр України (2016-2019);

Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», перший командир полку «Азов»;

Ігор Смешко, голова партії «Сила і Честь», голова СБУ (2003-2005);

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ», позаштатний радник міністра оборони України;

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я

Вони говорять, а вирішує народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу