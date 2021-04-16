Дві війни. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
- Результати ексклюзивного опитування «Свободи слова Савіка Шустера»: хто в Україні має нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?
- Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?
- Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;
Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Кіра Рудик, голова партії «Голос»;
Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга Народу», голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Ірина Верещук, народний депутат, «Слуга Народу», член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана», прем'єр-міністр України (2016-2019);
Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», перший командир полку «Азов»;
Ігор Смешко, голова партії «Сила і Честь», голова СБУ (2003-2005);
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ», позаштатний радник міністра оборони України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я
Вони говорять, а вирішує народ.