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Угорщина продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО

Новини » Політика     10.03.2020 - 16:33
Угорщина продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО
Фото: Петер Сійярто (UN Geneva)

Угорщина наполягає на відновленні прав угорців Закарпаття

Угорщина продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин. Про це в угорському парламенті заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає hungarytoday.hu.

За його словами, Рада Україна-НАТО буде заблокована до тих пір, поки не буде змінена політика Києва щодо національних меншин. Він також зазначив, що позиція Угорщини на світовій арені зображується як близька до Росії, що є "абсурдом".

Сійярто зазначив, що з боку може здатися, що доля 150 000 етнічних угорців в Україні для Будапешта менш важлива, ніж геополітичні міркування.

"Але для нас ця меншина важливіша за будь-яке геополітичне питання", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в лютому Угорщина внесла нові пропозиції по українському закону про освіту.

Зокрема, міністр Сійярто запропонував Україні прирівняти угорську до мови корінного народу.

Відносини України та Угорщини загострилися після прийняття закону про освіту, який зобов'язує викладати в старших класах виключно українською мовою. Викладання мовою корінних народів допускається у молодших класах з поступовим витісненням її з п'ятого класу і так далі.

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