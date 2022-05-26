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Буданов розповів, як українська авіація проривалася на "Азовсталь"

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Україна, Четвер 26 травня 2022 16:33
Буданов розповів, як українська авіація проривалася на "Азовсталь" Фото: Кирило Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою. А одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

Як повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов, спеціальну операцію для допомоги захисникам Маріуполя розробили фахівці ГУР МО. Загалом було 7 таких місій.

"Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення для захисників "Азовсталі". Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили на зворотному шляху. Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного цих двох збитих гелікоптерів", - розповідає Буданов.

Начальник ГУР говорить, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталь" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.

Також на борту гелікоптера під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі".

Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що по дорозі на "Азовсталь" загинула дуже велика кількість наших льотчиків.

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