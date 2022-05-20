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Доставляли їжу та воду. Зеленський розповів про льотчиків, які літали на "Азовсталь"

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Україна, П'ятниця 20 травня 2022 20:42
Доставляли їжу та воду. Зеленський розповів про льотчиків, які літали на "Азовсталь" Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Володимир Зеленський розповів про українських пілотів, які, ризикуючи життям, доставляли на завод Азовсталь у Маріуполі їжу та воду і забирали поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського в ефірі національного телемарафону.

"Загинула дуже велика кількість наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що долетіти до Азовсталі та привезти їм ліки, їжу, воду, забрати тіла, поранених майже неможливо. Все це відбувалося. Ніхто офіційно не міг коментувати", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що повітряних коридорів до заводу Азовсталь не було через потужну російську ППО.

"Багато тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% не повертаються… Уявіть, що робили ці люди. Вони летіли туди давати їм їжу, воду, зброю та забирали поранених. Ми втратили багатьох льотчиків. Вони абсолютно героїчні", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, розбір завалів Драматичного театру у Маріуполі завершено. За вказівкою окупантів, тіла загиблих скинули у братську могилу.

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Володимир Зеленський
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