Завтра, 6 августа, православные христиане отмечают один из великих праздников - Яблочный Спас, или Преображение Господне. Это праздник, который символизирует духовное обновление и благодарность Богу за щедрость природы. В этот день верующие несут в храмы яблоки и другие плоды для освящения, а также обращаются к Господу с особыми молитвами.

Молитва за успех и счастье

Преобразився Ти на горі Тавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.

Молитва за здравие

Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

Молитва за защиту

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.

Молитва за исцеление

Господи, Ти Єдиний твориш чудеса. Прошу Тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай Преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров'ї і у здоров'ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання [імена], щоб й інші могли побачити Твою силу. Амінь.

Молитва за духовную благодать

Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

Главная молитва дня

Владико Христе Боже, Ти Своїми стpacтями мої стpaждaння зцiлив і paнaми Твоїми мої paни вилiкував. Даруй мені, що багато проти Тебе згpiшив, сльoзи кaяття, покyти і навернення. Змішай моє тiло із пахощами жuвотвoрного Тiла Твого і насолоди душу мою Твоєю чесною кpoв’ю від гіркоти, якою напoїв мене воpог.

Піднеси до Тебе моє сеpце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви пoгuбeльної, бо не маю покaяння, не маю зворушення, не маю слiз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Сеpце затверділо і отуманився розум мій у житейських пpистpacтях, тож не можу споглянути на Тебе у нeмoчі моїй, не можу зігрітися сльoзами любові до Тебе.

Але Владико Господи Ісусе Христе, скарбе доброти і благодатей, даруй мені всеціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови в мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом.

І хоч я залишив Тебе - не залиши Ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого жuвотвоpного й вічного Слова і Божественних Твоїх Таїнств, - за моїми благаннями і молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.