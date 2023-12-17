"Поздравили" с профессиональным праздником. Украинские военные киберы взломали 15 сайтов ракетных войск РФ
Киберы Вооруженных сил Украины "поздравили" 15 стратегических компаний Российской Федерации с Днем ракетных войск Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.
"Ко Дню российских ракетных войск стратегического назначения поражено 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, которая участвует в инженерном обеспечении войск РФ (изготовление зданий и поставки древесины)", - пояснили военные.
Кроме этого, украинские хакеры проникли в сеть и дефейс сайта теплосети города Чебоксары - столицы Чувашской республики.
Кибер-атаки на РФ
Напомним, недавно киберподразделения Главного управления разведки Украины совершили очередную успешную спецоперацию на территории России. В этот раз это была атака на налоговую систему государства-агрессора.
Благодаря работе военных разведчиков, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины. Возобновить работу налоговой россияне тщетно пытались более 4 дней.
Мы также сообщали, что украинские разведчики также провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.
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