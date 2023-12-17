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"Привітали" з професійним святом. Українські військові кібери зламали 15 сайтів ракетних військ РФ

Україна, Неділя 17 грудня 2023 19:20
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"Привітали" з професійним святом. Українські військові кібери зламали 15 сайтів ракетних військ РФ Фото: Українські військові кібери зламали 15 сайтів ракетних військ РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кібери Збройних сил України “привітали” 15 стратегічних компаній Російської Федерації з Днем ракетних військ Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

"До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ РФ(виготовлення будівель і постачання деревини)", - пояснили військові.

Крім цього, українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари - столиці Чуваської республіки.

Кібер-атаки на РФ

Нагадаємо, нещодавно кіберпідрозділи Головного управління розвідки України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росі. Цього разу це була атака на податкову систему держави-агресора.

Завдяки роботі воєнних розвідників інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни марно намагались більше як 4 дні.

Ми також повідомляли, що українські розвідники також провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ.

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