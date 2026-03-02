Частные компании смогут брать "в аренду" ПВО со складов ВСУ: о чем речь

Согласно решению украинского правительства, предприятия критической инфраструктуры "вне зависимости от формы собственности могут создавать свои группы противовоздушной обороны".

Персонал таких групп должен будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которое определит Минобороны.

"Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет о вооружении, которое пока не используется боевыми подразделениями", - отметила Свириденко.

Детали от Федорова

Федоров уточнил, что предприятиям разрешили создавать собственные группы ПВО еще в ноябре прошлого года. Сейчас же их возможности расширяют.

Он отметил, что передачу вооружения со складов ВСУ компаниям - под контролем Воздушных сил, они будут определять перечень средств и объем боеприпасов в рамках индивидуального решения по каждому предприятию.

"В случае использования при отражении атак пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах", - добавил министр.

По словам Федорова, это позволит оперативно усилить защиту объектов критической инфраструктуры и "интегрировать частные возможности в единую систему ПВО".

Глава Минобороны напомнил, что ключевая цель - идентифицировать 100% угроз в реальном времени и перехватывать как минимум 95% ракет и дронов.