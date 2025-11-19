ua en ru
Кабмин разрешил частным компаниям формировать группы ПВО: как это будет работать

Украина, Среда 19 ноября 2025 20:24
Фото: создавать собственные группы ПВО смогут любые украинские предприятия (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет министров Украины разрешил частным компаниям создавать вооруженные группы противовоздушной обороны. Они смогут участвовать в госсистеме ПВО под руководством военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля.

Он рассказал, что правительство приняло постановление по запуску эксперимента. Он предусматривает создание собственных групп ПВО предприятиями любой формы собственности. Они будут работать совместно с Воздушными силами ВСУ.

"К проекту в первую очередь могут присоединиться операторы критической инфраструктуры - предприятия, обеспечивающие работу энергетики, связи, транспорта, водоснабжения и другие стратегические сферы", - заявил министр.

Шмыгаль добавил, что участие в проекте возможно для тех предприятий, которые имеют необходимые ресурсы и соблюдают требования безопасности.

Основные принципы работы групп:

  • группы ПВО будут подчиняться военному командованию Воздушных Сил;
  • руководители групп будут работать в цифровой системе управления ПВО;
  • предприятия смогут купить или получить средства ПВО по решению военного командования или через процедуры поставки, которые согласованы Минобороны;
  • группы ПВО будут создаваться из проверенных работников предприятий после прохождения ими проверки СБУ.

Группы ПВО частных компаний смогут:

  • вести наблюдение и выявлять вражеские воздушные цели;
  • применять оружие в пределах, установленных ВСУ;
  • взаимодействовать с военными подразделениями и другими силами безопасности;
  • выполнять задачи по усилению ПВО региона.

Создание группы происходит путем утверждения совместного приказа предприятия и командования Воздушных Сил. Предприятие назначает ее руководителя, персонал и ответственных за хранение, использование и учет оружия.

Кроме того, должно осуществляться ведение документации, учета боеприпасов и журнала несения службы.

Заказ систем Patriot у США

Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет заказать у США 27 систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, пока они изготавливаются, Киев будет рассматривать вариант "одолжить" аналогичные систему у стран Европы.

