Компаниям разрешили покупать ПВО и РЭБ: Шмыгаль объяснил, как это будет работать

О том, как это будет работать, Шмыгаль рассказал в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина во время брифинга.

"Относительно так называемого постановления о пообъектовом или пообъектном ПВО. Действительно, правительство приняло соответствующее постановление, дало разрешение компаниям закупать соответствующее оборудование, начиная от РЭБ-оборудования и заканчивая боевыми системами", - сказал министр.

Он отметил, что это оборудование может использоваться для активной защиты соответствующих энергетических или других объектов критической инфраструктуры. Соответственно, это могут быть как компании частной формы собственности, так и государственной.

"Функции вот этого пообъектового ПВО могут нести соответствующие работники, которые являются забронированными, работники компаний, которые прошли соответствующее обучение, пользование этим оборудованием. Соответственно эта деятельность лицензируется Министерством обороны", - подчеркнул Шмыгаль.

Подчинение компаний Вооруженным силам

Министр энергетики пояснил, что компания, закупая такое оборудование, обучая работников, на время военного положения становится элементом ПВО страны и подлежит координации Воздушным командованием.

"То есть это не самостоятельная работа, а и РЭБ, и противовоздушные системы будут работать полностью в координации Воздушного командования соответствующих Воздушных сил, ВСУ", - добавил он.

На вопрос, подходят ли такие компании под ответственность ВСУ, Шмыгаль ответил утвердительно.

"Да. То есть они закупают, ставят себе на баланс соответствующие системы, обучают работников и дальше в координации с соответствующим штабом региональным или высшим, в зависимости от того, какого уровня система, они работают и полностью управляются уже дальше Воздушным командованием", - пояснил он.

Министр отметил, что соответствующие положения предусмотрены в постановлении.

"В принципе, мы сейчас работаем с госкомпаниями, в первую очередь, все компании получили возможность закупать и устанавливать РЭБ-системы, это такая простейшая первичная защита. Далее, конечно, сейчас работаем над тем, чтобы это расширялось и становилось более широкой защитой компаний", - заявил он.