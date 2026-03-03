Компаниям разрешили покупать ПВО и РЭБ: Шмыгаль объяснил, как это будет работать
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин принял постановление, которое позволяет компаниям покупать РЭБ или даже ПВО.
О том, как это будет работать, Шмыгаль рассказал в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина во время брифинга.
"Относительно так называемого постановления о пообъектовом или пообъектном ПВО. Действительно, правительство приняло соответствующее постановление, дало разрешение компаниям закупать соответствующее оборудование, начиная от РЭБ-оборудования и заканчивая боевыми системами", - сказал министр.
Он отметил, что это оборудование может использоваться для активной защиты соответствующих энергетических или других объектов критической инфраструктуры. Соответственно, это могут быть как компании частной формы собственности, так и государственной.
"Функции вот этого пообъектового ПВО могут нести соответствующие работники, которые являются забронированными, работники компаний, которые прошли соответствующее обучение, пользование этим оборудованием. Соответственно эта деятельность лицензируется Министерством обороны", - подчеркнул Шмыгаль.
Подчинение компаний Вооруженным силам
Министр энергетики пояснил, что компания, закупая такое оборудование, обучая работников, на время военного положения становится элементом ПВО страны и подлежит координации Воздушным командованием.
"То есть это не самостоятельная работа, а и РЭБ, и противовоздушные системы будут работать полностью в координации Воздушного командования соответствующих Воздушных сил, ВСУ", - добавил он.
На вопрос, подходят ли такие компании под ответственность ВСУ, Шмыгаль ответил утвердительно.
"Да. То есть они закупают, ставят себе на баланс соответствующие системы, обучают работников и дальше в координации с соответствующим штабом региональным или высшим, в зависимости от того, какого уровня система, они работают и полностью управляются уже дальше Воздушным командованием", - пояснил он.
Министр отметил, что соответствующие положения предусмотрены в постановлении.
"В принципе, мы сейчас работаем с госкомпаниями, в первую очередь, все компании получили возможность закупать и устанавливать РЭБ-системы, это такая простейшая первичная защита. Далее, конечно, сейчас работаем над тем, чтобы это расширялось и становилось более широкой защитой компаний", - заявил он.
Противодействие российским ударам
Напомним, ранее Украина призвала европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть территории страны остается без систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.