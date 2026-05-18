ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Арест счетов: закроют ли должникам доступ к "последней копейке" и когда будут забирать жилье

18:15 18.05.2026 Пн
3 мин
Изменения коснутся не только должников. Что нового ожидает банковскую систему?
aimg Василина Копытко
Арест счетов: закроют ли должникам доступ к "последней копейке" и когда будут забирать жилье Мелкие финучреждения обяжут подключаться к автоматизированной системе арестов счетов (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине автоматизируют арест банковских счетов должников, однако на время военного положения украинцы смогут "разблокировать" до 15 тыс. грн. Кроме того, новый закон вдвое повысил порог задолженности, при котором разрешено принудительно взыскивать единственное жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Украины Андрея Гайченко в эфире парламентского телеканала "Рада".

Читайте также: Долги в Украине будут взыскивать автоматически: будут ли забирать теперь квартиры

Главное:

  • Во время военного положения должники имеют право разблокировать на счету около 15 тысяч гривен в месяц, подав соответствующее заявление.
  • Порог долга, при котором государство может принудительно продать единственное жилье человека, повысили с 200 тысяч гривен до более 400 тысяч гривен.
  • Мелкие банки обяжут подключиться к автоматизированной системе ареста счетов, которая уже охватывает 90% банковского рынка.

Арест счетов: сколько денег разрешат тратить

Исполнительная служба имеет законное право арестовывать все средства, которые находятся на счетах должника. Однако на период действия военного положения государство предусмотрело защитный механизм для граждан.

Как отметил Андрей Гайченко, речь не идет о том, чтобы лишить людей денег для проживания.

"Можем ли мы арестовать все до копейки? Да, мы можем это сделать, но до конца военного положения, по заявлению любого лица, можно разблокировать счет, чтобы средствами можно было пользоваться в пределах около 15 тыс. грн в месяц", - подчеркнул Андрей Гайченко.

Новый порог для продажи имущества: жилье защитили от мелких долгов

Принятый парламентом закон о цифровизации исполнительного производства улучшает положение многих должников. Документ запрещает обращать взыскание на единственное жилье человека, если сумма взыскания не превышает 50 минимальных заработных плат (сейчас это составляет 432 тысячи гривен).

По словам замминистра юстиции, ранее единственная недвижимость могла быть выставлена на торги для погашения задолженности уже от 200 тыс. грн. Теперь этот порог фактически повышен до более 400 тыс. грн.

Сейчас в исполнительной службе находится около 3 млн производств. Около 95% из них не дотягивают до нового предела, который позволяет принудительную продажу недвижимости. Из-за этого часть объектов, которые раньше могли выставить на торги по старым правилам, теперь просто снимут с продажи.

Что изменится в работе банков

Новое законодательство предусматривает расширение автоматизированной системы ареста. К ней уже подключено около 90% банковского рынка Украины, включая все государственные финучреждения и крупнейшие банки. Теперь система станет обязательной и для остальных игроков. Это закроет лазейки для "профессиональных" должников, которые прятали средства в небольших учреждениях.

Кроме того, закон ограничивает распоряжение любым имуществом: если лицо внесли в Единый реестр должников, нотариусы или другие органы официально откажут ему в попытке продать или заложить имущество.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Банковская система
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым