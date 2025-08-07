ПриватБанк снизил тарифы на международные переводы с карты на карту
Государственный ПриватБанк установил единый тариф на международные P2P-переводы с карты на карту. Тарифы в Приват24 установлен в размере 1% в любом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как заявили в пресс-службе, в случае перевода средств с карты зарубежного банка на любую карту ПриватБанка через Приват24 тариф составляет 1% вместо предыдущих 1,5%.
Ранее банк снизил тариф на переводы с карт ПриватБанка на международные карты - с 2% (минимум 50 грн) до 1% (минимум 50 грн).
"Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", - говорится в сообщении.
Карты банка
Приват24 - это мобильное приложение и веб-платформа от украинского государственного банка ПриватБанк, которая позволяет клиентам управлять своими финансами онлайн. В Приват24 уже работает искусственный интеллект.
Количество активных пользователей Приват24 составляет 13,8 миллиона. Это число включает как физических, так и юридических лиц, пользующихся мобильным приложением или веб-версией Приват24.
Напомним, ПриватБанк обслуживает более половины активных банковских карт в Украине - 32 миллиона из 59,5 миллиона.