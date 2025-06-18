ПриватБанк уже внедрил искусственный интеллект: что он делает в Приват24
Государственный ПриватБанк планирует развивать цифровой банкинг. Искусственный интеллект уже работает в приложении банка.
Об этом сказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Мусиенко сообщил, что маркетинговая программа "Привет" построена с использованием инструментов ИИ, машинного обучения и математических моделей.
По его словам, искусственный интеллект дает возможности изучить клиента и предлагать услуги в выгодный момент.
"Благодаря этому и информации, которая есть о клиентах банка, сегодня пользователи Приват24 уже получили более 735 млн персонализированных предложений кэшбеков и дисконтов", - сказал он и добавил, что эти предложения предоставляют производители и торговые сети.
Мусиенко рассказал, что по его данным на сегодня среди банков мира активно используют искусственный интеллект не более 1% банков.
По его словам, сегодня в Украине мобильным банком постоянно пользуются уже более 70% клиентов.
Несмотря на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, ПриватБанк не планирует отказываться от развития сети отделений. Мусиенко сообщил, что отделения будут модернизированы.
Напомним, ПриватБанк обслуживает более половины активных банковских карт в Украине - 32 млн из 59,5 млн.
Банк занимает второе место по количеству работающих отделений. Всего их в банке 1105.
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