ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ПриватБанк уже внедрил искусственный интеллект: что он делает в Приват24

Украина, Среда 18 июня 2025 09:55
UA EN RU
ПриватБанк уже внедрил искусственный интеллект: что он делает в Приват24 Фото: в Приват24 уже работает искусственный интеллект (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк планирует развивать цифровой банкинг. Искусственный интеллект уже работает в приложении банка.

Об этом сказал член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Мусиенко сообщил, что маркетинговая программа "Привет" построена с использованием инструментов ИИ, машинного обучения и математических моделей.

По его словам, искусственный интеллект дает возможности изучить клиента и предлагать услуги в выгодный момент.

"Благодаря этому и информации, которая есть о клиентах банка, сегодня пользователи Приват24 уже получили более 735 млн персонализированных предложений кэшбеков и дисконтов", - сказал он и добавил, что эти предложения предоставляют производители и торговые сети.

Мусиенко рассказал, что по его данным на сегодня среди банков мира активно используют искусственный интеллект не более 1% банков.

По его словам, сегодня в Украине мобильным банком постоянно пользуются уже более 70% клиентов.

Несмотря на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, ПриватБанк не планирует отказываться от развития сети отделений. Мусиенко сообщил, что отделения будут модернизированы.

Напомним, ПриватБанк обслуживает более половины активных банковских карт в Украине - 32 млн из 59,5 млн.

Банк занимает второе место по количеству работающих отделений. Всего их в банке 1105.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде