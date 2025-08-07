ПриватБанк знизив тарифи на міжнародні перекази з картки на картку
Державний ПриватБанк встановив єдиний тариф на міжнародні P2P-перекази з картки на картку. Тарифи у Приват24 встановлений у розмірі 1% у будь-якому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
Як заявили в пресслужбі, у разі переказу кошті з картки закордонного банку на будь-яку картку ПриватБанку через Приват24 тариф становить 1% замість попередніх 1,5%.
Раніше банк знизив тариф на перекази з карток ПриватБанку на міжнародні картки - з 2% (мінімум 50 грн) до 1% (мінімум 50 грн).
"Таким чином, до кінця 2025 року всі міжнародні перекази з картки на картку в Приват24 можна робити за єдиним тарифом 1% як з карток закордонних банків на картки ПриватБанку, так і з карток ПриватБанку на міжнародні картки", - йдеться в повідомленні.
Картки банку
Приват24 - це мобільний додаток і вебплатформа від українського державного банку ПриватБанк, яка дозволяє клієнтам керувати своїми фінансами онлайн. У Приват24 вже працює штучний інтелект.
Кількість активних користувачів Приват24 становить 13,8 мільйона. Це число включає як фізичних, так і юридичних осіб, що користуються мобільним додатком або веб-версією Приват24.
Нагадаємо, ПриватБанк обслуговує більше половини активних банківських карток в Україні - 32 мільйона з 59,5 мільйона.