ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь
ПриватБанк добавил в единое приложение "Приват24" новый сервис. Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.
Главное:
- Что нового: в "Приват24" появился новый сервис для автоматической подачи деклараций и уплаты налогов.
- Кому это нужно: физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) 1, 2 и 3 групп.
- Почему это удобно: система самостоятельно анализирует транзакции, рассчитывает доход и заполняет отчет.
- Безопасность: декларации подписываются через SmartID, после чего автоматически передаются в Налоговую службу.
- Экономия времени: весь процесс - от формирования декларации до уплаты налогов - происходит полностью в смартфоне (без сторонних программ).
О каком сервисе в "Приват24" идет речь
Украинцам рассказали, что ПриватБанк продолжает превращать мобильный банкинг в "полноценный цифровой офис для предпринимателей".
Для этого в единое приложение "Приват24" добавили новый важный сервис.
Теперь физические лица-предприниматели (ФОПы) могут:
- подавать налоговые декларации плательщика единого налога непосредственно через приложение "Приват24";
- платить налоги прямо со смартфона.
"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - констатировал член правления банка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.
"Приват24" позволяет платить налоги прямо в телефоне (инфографика: privatbank.ua)
На кого рассчитан новый сервис
Новый сервис в "Приват24" доступен для:
- ФОПов 1 группы;
- ФОПов 2 группы;
- ФОПов 3 группы.
Уточняется, что он позволяет пройти весь процесс отчетности без:
- дополнительных программ;
- бухгалтерских сервисов;
- посещения государственных учреждений.
Ключевая особенность этого сервиса
В ПриватБанке объяснили, что ключевая особенность введенного решения - автоматическое формирование декларации, ведь система самостоятельно:
- анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке;
- рассчитывает доход;
- заполняет необходимые поля документа.
Предпринимателю остается только:
- проверить информацию;
- подписать декларацию через SmartID.
"Интеграция электронной отчетности в мобильное приложение уменьшит административную нагрузку на малый бизнес и минимизирует риск ошибок при заполнении документов", - отметил Заиграев.
Как подать декларацию и уплатить налоги онлайн
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, ФОПам нужно:
- зайти в единое приложение "Приват24";
- перейти в раздел "Налоговые декларации" (там пользователи могут как просматривать ранее представленные отчеты, так и создавать новые).
После создания и подписания налоговая декларация плательщика единого налога мгновенно отправится в Государственную налоговую службу.
На основе принятого отчета можно будет сразу уплатить налоги - в том же приложении.
"Таким образом, весь цикл налогового администрирования - от подготовки декларации до выполнения налоговых обязательств - происходит в одном мобильном сервисе", - объяснили в ПриватБанке.
Напомним, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.
Кроме того, в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии.
Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".