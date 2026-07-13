ua en ru
Пн, 13 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь

15:14 13.07.2026 Пн
3 мин
В "Приват24" появится полезное обновление
aimg Ирина Костенко
ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь С "Приват24" ФОПы могут оплачивать налоги прямо в телефоне (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ПриватБанк добавил в единое приложение "Приват24" новый сервис. Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы банковского учреждения.

Главное:

  • Что нового: в "Приват24" появился новый сервис для автоматической подачи деклараций и уплаты налогов.
  • Кому это нужно: физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) 1, 2 и 3 групп.
  • Почему это удобно: система самостоятельно анализирует транзакции, рассчитывает доход и заполняет отчет.
  • Безопасность: декларации подписываются через SmartID, после чего автоматически передаются в Налоговую службу.
  • Экономия времени: весь процесс - от формирования декларации до уплаты налогов - происходит полностью в смартфоне (без сторонних программ).

О каком сервисе в "Приват24" идет речь

Украинцам рассказали, что ПриватБанк продолжает превращать мобильный банкинг в "полноценный цифровой офис для предпринимателей".

Для этого в единое приложение "Приват24" добавили новый важный сервис.

Теперь физические лица-предприниматели (ФОПы) могут:

  • подавать налоговые декларации плательщика единого налога непосредственно через приложение "Приват24";
  • платить налоги прямо со смартфона.
Читайте также: Банки ограничивают переводы: каким ФОПам могут заблокировать счета

"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - констатировал член правления банка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.

ПриватБанк запустил важную функцию для ФОПов: о чем речь"Приват24" позволяет платить налоги прямо в телефоне (инфографика: privatbank.ua)

На кого рассчитан новый сервис

Новый сервис в "Приват24" доступен для:

  • ФОПов 1 группы;
  • ФОПов 2 группы;
  • ФОПов 3 группы.

Уточняется, что он позволяет пройти весь процесс отчетности без:

  • дополнительных программ;
  • бухгалтерских сервисов;
  • посещения государственных учреждений.

Ключевая особенность этого сервиса

В ПриватБанке объяснили, что ключевая особенность введенного решения - автоматическое формирование декларации, ведь система самостоятельно:

  • анализирует транзакции по счетам предпринимателя в ПриватБанке;
  • рассчитывает доход;
  • заполняет необходимые поля документа.

Предпринимателю остается только:

  • проверить информацию;
  • подписать декларацию через SmartID.

"Интеграция электронной отчетности в мобильное приложение уменьшит административную нагрузку на малый бизнес и минимизирует риск ошибок при заполнении документов", - отметил Заиграев.

Как подать декларацию и уплатить налоги онлайн

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, ФОПам нужно:

  • зайти в единое приложение "Приват24";
  • перейти в раздел "Налоговые декларации" (там пользователи могут как просматривать ранее представленные отчеты, так и создавать новые).

После создания и подписания налоговая декларация плательщика единого налога мгновенно отправится в Государственную налоговую службу.

На основе принятого отчета можно будет сразу уплатить налоги - в том же приложении.

"Таким образом, весь цикл налогового администрирования - от подготовки декларации до выполнения налоговых обязательств - происходит в одном мобильном сервисе", - объяснили в ПриватБанке.

Напомним, с 1 января 2026 года "ПриватБанк" ввел новую тарифную модель для ФОПов.

Кроме того, в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии.

Читайте также, почему кредитный лимит дают не всем - каковы возрастные ограничения для карт "ПриватБанка".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанк ФОП послуги приват 24 Налоги Бизнес Приложение Приложение
Новости
Зеленский впервые отреагировал на убийство людей военными 155-й бригады
Зеленский впервые отреагировал на убийство людей военными 155-й бригады
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль