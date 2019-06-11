У НБУ назвали ціну справи ПриватБанку для фінансової стабільності

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

МВФ може відкласти співпрацю з Україною у разі рішення судів на користь Коломойського

Рішення судів у справі про законність націоналізації "ПриватБанку", викликає занепокоєння не лише в Національному банку, але й у місії Міжнародного валютного фонду. Про це перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова сказала в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

Рожкова нагадала, що "ПриватБанк" націоналізували у 2016 році, але не так давно було декілька рішень суду першої інстанції, які фактично підривають рішення про націоналізацію. Ці рішення ще не вступили в силу, бо НБУ подав апеляцію.

"Для місії це питання не просто "ПриватБанку" як такого, а питання нашої політики в фінансовому секторі й незалежності центрального банку. Перший транш в рамках програми 2015 року Україна отримала якраз за те, що Верховна рада підсилила незалежність центрального банку. Тож виникає дуже багато питань щодо цих рішень судів, які по суті підривають і нівелюють все, що було зроблено в межах співробітництва з МВФ", сказала Рожкова.

Відповідаючи на питання про те, як ці рішення можуть вплинути на подальшу співпрацю з МВФ, Рожкова заявила: "Вкрай негативно. Якщо апеляційний суд залишить ці рішення в силі, це буде мати швидкий негативний ефект на фінансовий сектор. По суті, це червона лінія для Міжнародного валютного фонду, тому що це перекреслює всі зобов'язання, які ми брали на себе як країна. І перекреслює дуже багато того, що вже зроблено. Тому це одне з ключових питань".

Перший заступник голови НБУ не виключає, що МВФ може відкласти співпрацю з Україною. "Такий ризик існує - рішення про продовження співпраці можуть відкладати знову і знову. А це за собою веде інші ризики для фінансової стабільності, тому на сьогодні іншої альтернативи, ніж продовження співпраці з МВФ, для нас просто не існує", - сказала вона.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".