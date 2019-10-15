ПриватБанк перед судами з Коломойскими запасається готівкою

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У банку побоюються набігу вкладників після рішень українських судів

Державний "ПриватБанк" напередодні судових засідань за позовами колишніх власників банку значно збільшує запаси готівки в касах і банкоматах. Про це сказав голова правління банку Петр Крумханзл в інтерв'ю виданню "НВ Бізнес".

Крумханзл зазначив, що банк завжди повинен бути готовий виконати свої зобов'язання перед клієнтами.

"Перед судами ми підкріплюємо каси і банкомати готівкою десь на третину вище наших стандартних обсягів", - сказав він.

Крумханзл також повідомив, що до судів "Приватбанку" готується і вся банківська система.

"Це єдиний організм. Коли людям терміново потрібна готівка, вони йдуть в будь-який найближчий банкомат. Тому стабільність Привату - це стабільність всієї фінансової системи", - додав він.

Коментуючи процес у Господарському суді Києва, Крумханзл зазначив, що це лише перша інстанція.

"Хто б не виграв, друга сторона подасть апеляцію. Для нас, як для правління, важливо, щоб банк продовжував стабільно працювати і обслуговувати своїх клієнтів. Це наша ключова роль. Що стосується володіння банком - це питання до Кабінету міністрів, як і питання що відбудеться і які наслідки для банку, фінансової системи, економіки в цілому", - сказав голова правління

Як повідомляло РБК-Україна, Господарський суд міста Києва після розгляду позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року призначив судові дебати на 17 жовтня 2019 року.

Раніше фінансовий директор "Приватбанку" Ганна Самаріна повідомила про те, що вкладники "ПриватБанку" забрали близько 8 млрд грн (близько 300 млн доларів) коштів з банку після квітневого рішення суду за позовом Ігоря Коломойського про незаконність націоналізації банку.