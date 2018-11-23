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ПриватБанк підтвердив відмову суду Лондона розглядати позов банку до екс-власників

Новини » Фінанси    23.11.2018 - 16:08
ПриватБанк підтвердив відмову суду Лондона розглядати позов банку до екс-власників
Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)

У Приватбанку будуть домагатися судового процесу над Коломойським і Боголюбовим у Лондоні

Націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Приватбанку".

Як відзначається в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу, і банк має намір оскаржити його.

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій - на суму приблизно від 329 млн доларів до 1,2 млрд доларів, - він прийшов до висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - йдеться в повідомленні.

У "ПриватБанку" також повідомили, розпорядження про заморожування активів Коломойського і Боголюбова залишиться в силі до тих пір, поки Апеляційний суд не розгляне документи банку.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати займатися поверненням цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні і віримо, що англійський суд, зрештою, здійснить правосуддя між сторонами", - заявив голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл.

Напередодні джерело РБК-Україна повідомило,  що Високий суд Лондона відмовився розглядати позов націоналізованого "ПриватБанку" до його колишніх співвласників  Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. За даними джерела, суд вирішив, що йому не підсудна ця справа. Однак, за його словами, текст рішення суду поки ніхто не бачив.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до високого суду Лондона позов до колишніх співвласників. 19 грудня 2017 року Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Суд Лондона винесе рішення за позовом ПриватБанку екс-власникам у п'ятницю Суд Лондона відмовився розглядати позов ПриватБанку до Коломойського і Боголюбова
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