"ПриватБанк" приостановит все операции с картами: когда и на сколько

"ПриватБанк" приостановит проведение всех операций с картами, а также работу банкоматов и терминалов в ночь на 17 января из-за плановых регламентных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.

Отмечается, что регламентные работы необходимы для увеличения мощности и улучшения безопасности операций с платежными картами.

"В период проведения работ 17 января с 00:05 и до 6:30 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщила пресс-служба банка.

В заявлении говорится, что технические работы будут проводиться в ночное время, когда большинство клиентов "ПриватБанка" не проводят операций.

"Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты - советуем сделать это заранее, или провести после их завершения", - посоветовали украинцам.