"Укрзализныця" возвращает билеты, купленные до кибератаки: как их получить
"Укрзализныця" восстанавливает билеты, приобретенные до кибератаки. Пассажиры могут получить их в своем аккаунте за несколько шагов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
"Теперь в аккаунтах пассажиров будут восстановлены электронные билеты, которые были приобретены в приложении и на сайте "Укрзализныци" до кибератаки", - сообщили в компании.
Чтобы восстановить свой билет, приобретенный ранее, пользователю нужно:
- зайти в свой аккаунт на сайте или в приложении "Укрзализныци";
- нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;
- нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.
В компании порекомендовали пассажирам добавить свою действительную электронную почту в собственные аккаунты в приложении и на сайте "Укрзализныци".
"Все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она была указана в профиле пользователя", - пояснили в "Укрзализныце".
Кибератака на "Укрзализныцю"
Напомним, в прошлом месяце "Укрзализныця" пострадала от масштабной кибератаки, которая вызвала сбои в онлайн-продаже билетов и сервисах заказа услуг. После почти 90 часов работы компания смогла восстановить основные функции.
Сейчас восстановлено интеграцию "Укрзализныци" с платформой "Армия+" для продажи билетов из спецрезерва для военных. Также восстановлен мониторинг и автоматический выкуп билетов через мобильное приложение и официальный сайт.
Также компании удалось возобновить верификацию через "Дія.Підпис", что обеспечивает доступ к популярным международным рейсам для военных.
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