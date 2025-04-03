"Укрзализныця" возвращает билеты, купленные до кибератаки: как их получить

"Укрзализныця" восстанавливает билеты, приобретенные до кибератаки. Пассажиры могут получить их в своем аккаунте за несколько шагов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

"Теперь в аккаунтах пассажиров будут восстановлены электронные билеты, которые были приобретены в приложении и на сайте "Укрзализныци" до кибератаки", - сообщили в компании.

Чтобы восстановить свой билет, приобретенный ранее, пользователю нужно:

зайти в свой аккаунт на сайте или в приложении "Укрзализныци";

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

В компании порекомендовали пассажирам добавить свою действительную электронную почту в собственные аккаунты в приложении и на сайте "Укрзализныци".

"Все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она была указана в профиле пользователя", - пояснили в "Укрзализныце".