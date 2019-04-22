Наприкінці квітня - початку травня українці відпочиватимуть п'ять днів поспіль

Фото: вихідні дні (колаж РБК-Україна)

Один з цих вихідних днів доведеться відпрацювати 11 травня

Наприкінці квітня - початку травня для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно із законом, вихідний день у неділю, 28 квітня, на який випадає Великдень, переноситься на понеділок.

Крім того, Кабмін вирішив зробити вихідним і вівторок, 30 квітня, і перенести робочий день на суботу, 11 травня.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво (82,2%), Великдень (81,7%) і Новий рік (75,3%). День міжнародної солідарності трудящих (1 травня) люблять 10,8% респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.