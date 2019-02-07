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Банківська система вперше за п'ять років закінчила рік з прибутком

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 11:03
Банківська система вперше за п'ять років закінчила рік з прибутком
Фото: каса банку (РБК-Україна)

Банки суттєво скоротили відрахування в резерви і показили прибуток

Чистий прибуток платоспроможних банків України у 2019 році становив 21,7 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку.

Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

Банківська система вперше за п'ять років закінчила рік з прибутком

bank.gov.ua

Прибутковість банківської системи стала можливою за рахунок зменшення відрахувань у резерви з 49,2млрд грн у 2017 році до 23,7 млрд грн у 2018 році.

Банківська система вперше за п'ять років закінчила рік з прибутком

bank.gov.ua

За даними НБУ, із 77 платоспроможних на 1 січня 2019 року банків 64 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток 34,4 млрд грн, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд грн.

Прибуток у 2018 році був сформований, головним чином, групою банків з іноземним капіталом (15,0 млрд грн прибутку за рік) та "ПриватБанком" (11,7 млрд грн) за збитковості банків з державним російським капіталом (11 млрд грн збитку).

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Нагадаємо, чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склала 11,67 млрд грн. Таким чином, "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав за рік чистий прибуток.

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