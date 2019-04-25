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Moody's може знизити рейтинг України в разі повернення Приватбанку Коломойському

Новини » Економіка    25.04.2019 - 10:35
Moody's може знизити рейтинг України в разі повернення Приватбанку Коломойському
Фото: Moody's (www.moodys.com)

Агентство попередило Зеленського про негативні наслідки

Міжнародне рейтингове агентство попередило про ризики для кредитного рейтингу України, якщо націоналізований ПриватБанк буде повернутий Ігорю Коломойському. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт агентства.

У Moody's зазначили, що зміни в банківському секторі, у тому числі в ПриватБанку, стали одним з найбільших успіхів економічних реформ в Урині за останні п'ять років.

Аналітики агентства попереджають, що будь-яка загроза повернення ПриватБанку його колишнім власникам, у тому числі і втручання в судовий процес новообраного президента Володимира Зеленського, стане серйозним відкатом реформ.

При цьому в Moody's вважають такий сценарій не найбільш вірогідним, однак зазначають, що такий розвиток подій матиме значний негативний вплив на кредитний профіль України.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Крім того, Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".

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