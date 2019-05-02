ПриватБанк направить на дивіденди державі майже весь прибуток

Націоналізований "ПриватБанк" направить на виплату дивідендів 11,52 млрд грн - 90% чистого прибутку за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річну звітність банку.

Таким чином, чистий прибуток отримає акціонер банку - держава в особі Міністерства фінансів.

Згідно з підтвердженим аудиторською компанією E&Y річного звіту банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року склав 12,798 млрд грн. Чисті активи "Приватбанку" на початок 2019 року складають 278 млрд грн, зобов'язання - 246,5 млрд грн, капітал "ПриватБанку" - 31,5 млрд грн.

Нагадаємо, у 2018 роцы "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток. Згідно звітності за 2017 рік, "ПриватБанк" скоротив чистий збиток до 23,99 млрд грн, порівняно з 176,64 млрд грн в 2016 році.

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. У червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "Приватбанку" до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд грн чистого прибутку і буде готовий до приватизації.

Однак 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.