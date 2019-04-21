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Порошенко планує захищати ПриватБанк від Коломойського

Новини » Економіка    21.04.2019 - 20:46
Порошенко планує захищати ПриватБанк від Коломойського
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Ситуація з ПриватБанком загрожує фінансовій стабільності

Петро Порошенко планує залишитися в політиці після поразки на президентських виборах і продовжувати реалізовувати свою політику, зокрема захищати "ПриватБанк" від Ігоря Коломойського. Про це він сказав в своїй промові після голосування на виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що його команда планує захищати фінансову стабільність в країні. "Бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням "ПриватБанку", - сказав він.

Президент зазначив, що скасування націоналізації "ПриватБанку" спричинить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників".

Крім того, це загрожує загостренням відносин з міжнародними партнерами і "як наслідок падіння гривні і нової економічної кризи".

Нагадаємо, за даними екзит полів, у другому турі президентських виборів Петро Порошенко набрав близько 27% голосів, за Володимир Зеленський - 73%.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Глава НБУ Яків Смолій на засіданні РНБО заявив то тому, що після суду на валютному ринку спостерігається падіння національної валюти.

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