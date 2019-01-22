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ПриватБанк вперше після націоналізації закінчив рік з прибутком

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 15:54
ПриватБанк вперше після націоналізації закінчив рік з прибутком
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибуток банку склав майже 12 млрд грн проти 24 млрд грн збитків роком раніше

Чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склала 11,67 млрд грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління банку Петро Крумханзл, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мені дуже приємно, що я сьогодні можу назвати цифру прибутку - 11,67 млрд грн", - сказав він. За його словами, суму, яку банк перерахує до держбюджету, визначить Міністерство фінансів, яке управляє банком.

Таким чином, "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав за рік чистий прибуток.

Крумханзл також повідомив, що у 2019 році в банку очікують прибуток близько 9 млрд грн.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "ПриваБбанку" до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.

Згідно зі звітностю за 2017 рік, "ПриватБанк" скоротив чистий збиток до 23,99 млрд гривень, порівняно з 176,64 млрд гривень у 2016 році.

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