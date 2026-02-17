Доллар выше 43 и растет: что ждать от курса завтра и кому в Украине валюту не продадут
Национальный банк Украины установил новый официальный курс на 18 февраля, по которому доллар США прибавил в стоимости и закрепился выше психологической отметки в 43 гривны.
Сколько будет стоить валюта завтра, всем ли доступна услуга обмена и что делать, если передумал покупать - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Проверьте свои заначки: НБУ изымает из обращения "старые" гривны - нужно ли их менять
Главное:
- Курс НБУ: Доллар вырос до 43,25 грн, евро стабилен - 51,16 грн.
- Ценз: Валютообмен доступен только совершеннолетним лицам (18+).
- Лимит: Суммы свыше 400 тыс. грн требуют паспорта и справки о доходах.
- Отмена: Вернуть деньги можно только в течение 15 минут после обмена.
- Условие: Для возврата обязателен чек и та же касса, где меняли деньги.
Фото: курс доллара на 18 февраля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют: НБУ
Нацбанк обновил курс валют на завтра, продолжая повышать стоимость доллара. Так, на завтра курс доллара установлен на уровне 43,25 (+8 коп.) гривен. Евро же остается без изменений - 51,16 гривну.
Кому не продадут валюту?
Как сообщается на сайте ПриватБанка, на покупку долларов есть возрастные ограничения. Так, пользоваться услугой обмена валют могут только клиенты от 18 лет.
Вместе с тем, при покупке валюты на сумму до 400 тысяч гривен документы не нужны. А вот более крупные суммы уже требуют подтверждения дохода и паспорта.
Можно ли отменить обмен валют?
В банке доступна операция "сторно". Это официальное банковское правило о том, как отменить обмен валюты и вернуть свои деньги обратно, если вы передумали.
Какие условия для возврата?
Чтобы кассир согласился все отменить, должны совпасть три условия:
- Время: У вас есть только 15 минут после того, как вы отошли от окошка. Если прошло 16 минут - операцию отменить невозможно.
- Чек: У вас на руках обязательно должен быть кассовый документ (чек), который вам только что выдали.
- Место: Вернуть деньги можно только в той же кассе, где вы их меняли. Вы не можете купить доллары в одном отделении, а через 5 минут попытаться сделать "сторно" в другом.
Надо ли писать заявление?
Нет, письменное заявление не нужно. Достаточно вашего устного требования ("Я передумал, верните мои деньги") и предъявления чека.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.